اليوم السابع
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مصرع طفلة سقط عليها حائط بحديقة المنزل فى جرجا جنوب سوهاج

الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:34 ص
مصرع طفلة سقط عليها حائط بحديقة المنزل فى جرجا جنوب سوهاج امن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى جرجا العام طفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين جثة هامدة على إثر إنهيار سور مشيد بالطوب اللبن عليها بحديقة منزلها، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر بالجمجمه ونزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية"، ولا توجد شبهة جنائية.
 
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بسقوط سور على طفلة رضيعة ووفاتها بدائرة المركز وتم نقلها للمستشفى العام.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث جرجا بصول الطفله زينب م أ عامين إلى مستشفي جرجا العام وتقيم دائرة مركز جرجا " جثة هامدة " إدعاء سقوط جسم صلب عليها.
 
وبسؤال والدتها المدعوة دعاء م ع  47 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز، قررت بأنه أثناء لهو أبنتها بحديقة ملحقه بالمنزل سقط عليها جزء من السور مشيد بالطوب اللبن والطين، مما أدي لوفاتها، وعللت سبب الانهيار لقدم السور وتهالكه ونفت الشبهة الجنائية.
 
وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 
 
 
 

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