مصرع شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة تصادم سيارتين بمفارق أبو صوير في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بينهم طفل بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على مفارق ابوصوير إتجاه القصاصين بالإسماعيلية وتم نقل المصابين الى المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا كما تم نقل الجثة الى مشرحة ذات المستشفى.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم السيارة رقم 4372 ط ل ا مع السيارة رقم 7896 ل ر بمفارق ابوصوير اتجاه القصاصين.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع عزيز فريك عائد 32 عام مقيم بمركز ابوصوير ايمن عيد عودة 20 عام ومصاب بكسر مضاعف بالساق واشتباه كسر بالركبة واشتباه كسر بالحوض وصفاء سالمان سالم 30 عام مصابة اشتباه كسر بالفخد الأيمن والطفل عمر عزيز عودة عائد 8 أعوام مصاب بكدمات وسحجات في الجسم وجميعهم مقيمين ابوصوير بالإسماعيلية.

تم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا بينما تم نقل الجثة الى مشرحة ذات المستشفى.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن المتوفى.