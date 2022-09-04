مصرع شاب في حادث تصادم قبل أسبوع من حفل زفافه بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق السنطة ميت ميمون بمحافظة الغربية مصرع شاب في العقد الثالث من العمر في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق السنطة ميت ميمون.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية اسفرت عن مصرع شاب يدعي "ح. ت" - 28 سنة مقيم قرية بلاي.

يذكر أن الشاب المتوفي كان يستعد لحفل زفافه الأسبوع المقبل وخيم الحزن بين اهالي قريته حزنا على وفاته.