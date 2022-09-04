مصادرة 31 شيشة في حملة على المقاهى والكافيهات بحى ثانى المحلة

شن المسئولون بحى ثان المحلة برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحى حملة مكبرة على المقاهى والكافيهات، فى إطار متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من عدم استخدام الشيشة فى المقاهى، شارك فيها شريف مسعود نائب رئيس الحى، ومحمد رمضان مدير قسم الإشغالات، حيت تم المرور على الكافيهات والمقاهى بمنطقة السبع بنات، وسكة زفتى.

أسفرت الحملة عن مصادرة 31 شيشة، و20 لى، وشيكارة بالفحم، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة والمهندس سامى حاتم مدير بناء وتنمية القرية والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالمحلة، تحت اشراف اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 9 قيراط.

و أضاف رئيس المدينة بأن الحالات التى تم إزالتها والبالغ عددهم ستة حالات نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية بالبناء فى المهد وكانت عبارة عن سملات وحفر قواعد وشدات خشبية وأبنية بالبلوك على مساحة 9 قيراط بقرى بلقينا والعامرية وسامول ومحلة أبو على ودمرو.