مشروع جديد لإنشاء محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية بمساحة 2 فدان بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظ الأقصر خلال الفترة المقبلة، لإنشاء محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية ومركز تدريب المحطة التابعة لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA، وذلك استمراراً لسلسلة دعم الحاصلات الزراعية والإنتاج المميز لتصديره للخارج والاستفادة بصورة أكبر من الإمكانيات التي تميز الأقصر بالجنوب للتصدير للخارج.

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن الدولة المصرية تسعى لتنفيذ حزمة من التيسيرات لتنشيط القطاعات التنموية والاستثمارية في الدولة من خلال رفع حجم وقيمة الصادرات للخارج من مختلف المنتجات، ومن أبرز تلك الأمور بالأقصر الإستفادة من جودة الحاصلات الزراعية من طماطم وتجفيف للطماطم وقصب السكر والعنب والموز والمانجو والفلفل الأخضر والأحمر وغيرها من المنتجات المتاح تصديرها للخارج.

ويضيف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم مؤخراً توقيع عقد مع المهندس محسن البلتاجي رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA، وذلك لإنشاء محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية ومركز تدريب المحطة التابعة لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA، بحضور المهندس وصفي مجلي عضو مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وإيمان كامل المدير التنفيذي، وزين العابدين علي مدير العلاقات العامة بالجمعية، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أحمد الطيب مدير إدارة الأملاك، ومسؤولي إدارة الشؤون القانونية بديوان عام محافظة الأقصر.

وأكد المستشار مصطفى ألهم، أنه من المقرر يتم إنشاء محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية ومركز تدريب المحطة التابعة لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA بمحافظة الأقصر، على مساحة 2 فدان وواحد قيراط و17 سهما، وذلك بناحية المدامود بطريق طيبة المطار، والتى تهدف تعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومى والخاص فى مجال تنمية الصادرات البستانية.

وتعتبر المحطة الجديدة المقرر إنشاؤها، هي الثانية بعد المحطة التي تم إنشاؤها برعاية جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية بعد الحصول على الموافقات وتخصيص الأرض لبناء محطة التبريد فى عام 2007 بالقرب من المطار الدولى الأقصر، وتبعد مسافة أقل من 230 كيلومترا من الميناء البحرى بسفاجا والذي يساهم في تصدير المحصول للخارج، وتصل السعة التخزينية لها 90 طن مترى/اليوم من سلع طازجة ذات جودة عالية، وتسير بخطة عمل حوالي 244 يوماً على مدار العام لحفظ المحاصيل الزراعية الطازجة، كما تم إنشاء قاعدة للصادرات المحلية لبناء القدرات الشاملة للمصدرين المحليين إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتدريب المصدرين الحاليين على الفرص المتوفرة فى صعيد مصر.