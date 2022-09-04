مركز المحلة الكبرى يستكمل أعمال تطوير ورفع كفاءة أعمدة الإنارة

الغربية عادل ضرة

أجرت الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى صيانة لـ8 كشافات في طريق كفر الشيخ القديم التابع للوحدة المحلية بالمعتمدية وصيانة 9 كشافات إنارة على طريق المحلة - بشبيش بنطاق وحدة محلة أبو علي، فضلاً عن صيانة 6 كشافات إنارة على الطريق الدائري سمنود- المحلة.

كما تم صيانة 10 كشافات إنارة بعزبة الكومي التابعة لقرية دمتنو ورفع 2 لمبة فئة 500 وات إلى جانب صيانة 8 كشافات إنارة على مفارق بشبيش ورفع لمبة فئة 500 وات، فضلاً عن صيانة 6 كشافات إنارة على الطريق الدائري وصيانة خلية البحر على الطريق السريع المحلة - طنطا.

وفي ذات السياق تم صيانة 12 عمود إنارة بمنطقة مفارق بشبيش وصيانة 16 عمود إنارة على طريق المحلة- طنطا السريع أمام ميدو بارك إلى جانب صيانة 11 عمود إنارة على طريق الأبشيط، وتركيب 7 كاميرات بمنطقة كوبري الرباط على كورنيش كفر حجازي.

وشدد رحمي، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ خطة المحافظة الموضوعة لرفع كفاءة الإنارة بمراكز ومدن المحافظة، مع ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وعمل صيانة دوريه لها وتغيير التالف منها وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.