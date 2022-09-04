اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:28 م
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محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه للاستماع لشكاواهم

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:20 م
محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه للاستماع لشكاواهم محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين
قنا صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، استقبال 71 مواطن من أهالى المحافظة بمكاتبهم، لبحث شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

استقبل محافظ قنا، ونائب المحافظ ، والسكرتير العام كل مواطن على حده ، واستمعوا لشكواهم، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وأكد محافظ قنا، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف  الداودى، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

 

 

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