محافظ سوهاج يفتتح معرض السلع التموينية ومستلزمات المدارس أمام الاستاد الرياضى

سوهاج عمرو خلف

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، معرض " السلع التموينية ومستلزمات المدارس " أمام ستاد سوهاج الرياضي بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج؛ لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع التموينية لأهالي سوهاج بأسعار مخفضة، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين بالمحافظة .

حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج .

وتفقد المحافظ ومرافقوه الاجنحة المختلفة بالمعرض، والذي يضم 9 عارضين لكافة المستلزمات المدرسية، والسلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة تصل من 25% إلى 30%.

وأشار " الفقي " أن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، ووزارة التنمية المحلية بالعمل على توفير احتياجات الأسر بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع قرب الموسم الدراسي الجديد، وإتاحة الفرصة للعارضين لعرض وتسويق منتجاتهم.



المعرض



محافظ سوهاج يفتتح معرض السلع التموينية أمام الأستاد الرياضى