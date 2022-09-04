محافظ بورسعيد يجتمع بقيادات التعليم ويناقش إجراءات استقبال العام الدراسى الجديد

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بقيادات تعليم بورسعيد لمناقشة إجراءات إستقبال العام الدراسى الجديد ‏بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد والى وكيل المديرية وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد، وذلك ‏بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.‏

ورحب محافظ بورسعيد فى بداية الاجتماع بالحضور من قيادات التعليم ومديرى العموم مناقشا الإجراءات التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم ‏بالمحافظة لاستقبال الطلاب والمعلمين إستعدادا لبدء العام الدراسى الجديد 2022 – 2023.‏

وأكد المحافظ، أن المدرسة هى المؤسسة المنوطة بتشكيل وعى ومدارك الطالب ولها دورها البارز والمؤثر فى المجتمع، مشددا على محاربة ‏الروتين وإنجاز مطالب المواطنين بإتقان وسرعة والتوسع فى الأنشطة التربوية كونها من أحد العوامل الجاذبة للمدرسة.‏

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين مديرية التعليم ورؤساء الأحياء وتشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل ‏الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية‎.‎

وأضاف المحافظ أن المحافظة تحارب الدروس الخصوصية لما لها من آثار سلبية إجتماعيا وإقتصاديا على الأسرة إلى جانب إهدار وقت الطالب مقابل ‏إكتساب العلم الزائف خارج المؤسسة الشرعية له وهى المدرسة.‏

ومن جانبه رحب وكيل الوزارة بمحافظ بورسعيد موجها لسيادته الشكر على ما يقدمه للمنظومة التعليمية من جهد ووقت ودعم دائم لكل ‏تفاصيلها وهو ما يدل على إهتمام سيادته بالإرتقاء والإصلاح شكلا وموضوعا.‏

وأكد وكيل الوزارة، على أن تعليم بورسعيد يسعى بكل جهد للتوسع فى مجال جودة التعليم والإعتماد من الهيئة القومية للإعتماد والجودة لكل ‏مدارس المحافظة مشيرا إلى قضية توزيع كثافات الطلاب بالمدارس بشكل عادل وطبقا للتوزيع الجغرافى للسكن.‏

وقال الدكتور أكرم أن هناك إجراءات جديدة ستتخذ حال تجاوز الطالب فى الغياب من المدرسة ومنها الإعلام الفورى لولى الأمر الكترونيا برسائل ‏نصية على الهاتف المحمول تماشيا مع رقمنة المحافظة.‏