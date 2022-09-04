محافظ بورسعيد يجتمع بقيادات التعليم ويناقش إجراءات استقبال العام الدراسى الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بقيادات تعليم بورسعيد لمناقشة إجراءات إستقبال العام الدراسى الجديد بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد والى وكيل المديرية وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
ورحب محافظ بورسعيد فى بداية الاجتماع بالحضور من قيادات التعليم ومديرى العموم مناقشا الإجراءات التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الطلاب والمعلمين إستعدادا لبدء العام الدراسى الجديد 2022 – 2023.
وأكد المحافظ، أن المدرسة هى المؤسسة المنوطة بتشكيل وعى ومدارك الطالب ولها دورها البارز والمؤثر فى المجتمع، مشددا على محاربة الروتين وإنجاز مطالب المواطنين بإتقان وسرعة والتوسع فى الأنشطة التربوية كونها من أحد العوامل الجاذبة للمدرسة.
ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين مديرية التعليم ورؤساء الأحياء وتشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.
وأضاف المحافظ أن المحافظة تحارب الدروس الخصوصية لما لها من آثار سلبية إجتماعيا وإقتصاديا على الأسرة إلى جانب إهدار وقت الطالب مقابل إكتساب العلم الزائف خارج المؤسسة الشرعية له وهى المدرسة.
ومن جانبه رحب وكيل الوزارة بمحافظ بورسعيد موجها لسيادته الشكر على ما يقدمه للمنظومة التعليمية من جهد ووقت ودعم دائم لكل تفاصيلها وهو ما يدل على إهتمام سيادته بالإرتقاء والإصلاح شكلا وموضوعا.
وأكد وكيل الوزارة، على أن تعليم بورسعيد يسعى بكل جهد للتوسع فى مجال جودة التعليم والإعتماد من الهيئة القومية للإعتماد والجودة لكل مدارس المحافظة مشيرا إلى قضية توزيع كثافات الطلاب بالمدارس بشكل عادل وطبقا للتوزيع الجغرافى للسكن.
وقال الدكتور أكرم أن هناك إجراءات جديدة ستتخذ حال تجاوز الطالب فى الغياب من المدرسة ومنها الإعلام الفورى لولى الأمر الكترونيا برسائل نصية على الهاتف المحمول تماشيا مع رقمنة المحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة