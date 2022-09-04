محافظ القاهرة يلتقى وفد برنامج خطة عمل المدن الخضراء

كتب ــ سيد الخلفاوى

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفد برنامج خطة عمل المدن الخضراء التابع للبنك الأوربى للإعمار والتنمية، وذلك فى إطار مشاركة محافظة القاهرة فى برنامج المدن الخضراء التابع للبنك، للتنسيق حول وضع خطة عمل للمدينة الخضراء، وتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لصالح المحافظة فى نطاق المدن الخضراء.

شارك فى اللقاء لين أوجريدى نائب مدير برنامج المدن الخضراء، وكريستينا تيوكارى مساعد استراتيجية المناخ بالبرنامج، وندى الشافعى المساعد البنكى بإدارة البنية التحتية المستدامة ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على حرص الدولة المصرية على تطبيق منظومة المدن الخضراء، وذلك فى اطار اهتمام الدولة بمشاكل تغيير المناخ، واستضافة مصر للحدث العالمى الكبيرCOP 21 والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، وقيامها باتخاذ خطوات متسارعة لأعمال التطوير خاصة فى مجال القضاء على العشوائيات ، وإنشاء مصانع لتدوير القمامة، والتوسع فى انشاء المقالب الصحية الحديثة ونشر الوعى بالحفاظ على النظافة وزيادة الرقعة الخضراء .

وتتضمن خطة العمل التى ناقشها الجانبان، أن يقدم البنك دعمًا لمحافظة القاهرة لتطبيق منهجية المدن الخضراء عبر الاستعانة باستشاريين دوليين لتحديد المجالات ذات الأولوية لتطبيق البرنامج خاصة فى مجالات تطوير البنية التحتية الخضراء كإدارة المخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والطرق الحضرية والإنارة ووسائل النقل الحضرية صديقة البيئة وكفاءة الطاقة في المباني العامة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البنية التحتية للكهرباء ومناطق أخرى وفقا لمعايير المدن الخضراء.

يذكر أن محافظة القاهرة قد إنضمت لبرنامج البنك الأوروبى للمدن الخضراء فى يوليو 2019 ، كما وقعت مذكرة تفاهم مع البنك فى أبريل 2021 برعاية وزارة الاستثمار .