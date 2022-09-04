اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يستقبل نجلاء محمد الحاصلة على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 12:08 م
محافظ القاهرة يستقبل نجلاء محمد الحاصلة على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية محافظ القاهرة يستقبل نجلاء محمد الخضرى الحاصلة على وسام الاستحقاق
كتب ــ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نجلاء محمد الخضرى الحاصلة على وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية من رئيس الجمهورية، لحصولها على المركز الأول كأم مثالية على محافظة القاهرة، بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى.
 
وأكد محافظ القاهرة على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وحرصه على تمكينها فى كافة المجالات، لإيمانه بأن المرأة المصرية هى صمام أمان المجتمع وقدرتها على تحمل المسئولية .
 
 وأشار محافظ القاهرة، إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمرأة تقديرًا لما تقدمه من مواقف وطنية فى بناء المجتمع.
 
IMG-20220904-WA0021
جانب من اللقاء

 

IMG-20220904-WA0022
محافظ القاهرة يستقبل نجلاء محمد الخضرى الحاصلة على وسام الاستحقاق

 

 


القاهرة

وسام الاستحقاق

نجلاء الخضري

الرئيس السيسي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة