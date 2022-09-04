محافظ الفيوم يدشن فعاليات المشاركة المجتمعية لدعم برنامج العيادات الصديقة للشباب

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات تدشين المشاركة المجتمعية لدعم برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين، الذي تنفذه وحدات الرعاية الأساسية، ويستهدف الشباب من سن 10 سنوات إلى 24 سنة من الإناث والذكور، ويقدم لهم خدمات التوعية والتثقيف، والمشورة، والفحوصات الطبية، وذلك بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، والدكتور جمال الكاشف مدير الإدارة العامة للسن المدرسي، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، ومديري مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وفي كلمته رحب محافظ الفيوم، بكافة الحضور من وزارة الصحة، على هامش تدشين المشاركة المجتمعية لدعم برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين، مقدماً الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان الداعم لهذا البرنامج.

وأكد المحافظ، تضافر كافة جهود التوعية بين مختلف القطاعات، وتوحيد الرسائل واستمراريتها، لمواجهة الممارسات السلبية، وتوصيل المفاهيم الصحيحة لدي الشباب، موضحاً أن تغيير السلوك من المفاهيم الصعبة التي تحتاج لجهود غير عادية، لافتاً إلي العديد من المبادرات والأنشطة التي تنفذها القطاعات في هذا الصدد، مطالباً الجميع بضرورة التحرك في نفس الاتجاة لتحقيق أكبر مردود إيجابي من البرنامج.

وأكد "الأنصاري" ضرورة مشاركة جامعة الفيوم والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة مثل المصانع في هذا البرنامج، مثمناً جهود وزارة الصحة وكافة القطاعات للحفاظ على تقديم منظومة صحية جيدة.

وكشف "الأنصاري" أن القيادة السياسية معنية تماماً بالمجتمع، وخاصة فئة الشباب حيث توليها اهتماماً بالغاً، وعلينا أن ننتهز الفرصة للوصول للنتائج المرجوة، موضحاً أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات في المشروعات والاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة بكافة القطاعات، مؤكداً ضرورة الحد من الممارسات السلبية لدي الشباب ومواجهتها بكل الطرق للقضاء على بعض القضايا المجتمعية، كارتفاع معدلات الطلاق، والزواج المبكر، والعنف ضد المرأة والطفل، وزواج القاصرات، والتوعية بحملة 2 كفاية.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين، يطبق في وحدات الرعاية الأساسية في عدد 98 وحدة صحية، ويستهدف البرنامج الشباب من سن 10 سنوات حتى 24 سنة، ويقدم لهم البرنامج الخدمات الخاصة بالشباب المراهقين، من توعية وتثقيف، وفحص شامل، وفحوصات طبية، ونصح ومشورة.

وأوضح أنه سيتم عمل برنامج متكامل لتفعيل جهود الجهات المختلفة المشاركة في البرنامج، لخدمة شباب المراهقين من خلال ورشة عمل تتم تحت رعاية المحافظ، وبجهود ومشاركة المسئولين من مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والمشايخ والقساوسة ومسئوليهم، وتنظمها إدارة السن المدرسي بوزارة الصحة.

ولفت وكيل الوزارة، إلي أنه تم اختيار ثلاث إدارات صحية من المراكز التي تشملها المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واختيار ثلاث وحدات صحية بكل إدارة، حيث تم اختيار إدارات إطسا ومنها وحدات قصر الباسل والغرق وتطون، وإدارة بندر الفيوم ومنها المركز الطبي بالحادقة، ومركز طبي الشيخ حسن، ومركز طبي كيمان فارس، وفي يوسف الصديق تم اختيار الشواشنة والنزلة والمشرق بحري، لافتاً ألي أن تدشين البرنامج يصاحبه تنظيم ورشة عمل لمنسقي ومنفذي البرنامج على مدى يومي الأحد والاثنين الموافقين 4 و5 سبتمبر الجاري.