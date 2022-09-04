محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدينة بلبيس لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بالإنترلوك بشارعى أبو فراج والشيخ خلف على مساحة 30 ألف م2 وبتكلفة 5 ملايين جنيه، مشدداً على رئيس المركز بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارعين وتهيئتهما أمام المارة.

وتوجه محافظ الشرقية لشارع المطافئ بمدينة بلبيس والذى يشهد أعمال رصف بالإنترلوك على مساحة 3 آلاف م2 وبتكلفة 800 ألف جنيه، مؤكدا أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وانتقل محافظ الشرقية لمنطقة سعدون للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ اعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع ببلاط الإنترلوك والتى تتم بمعرفة مديرية الطرق والنقل، مشدداً على رئيس مركز ومدينة بلبيس بتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات المارة.

وشهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة بلبيس تفقد المنطقة 1 و2 لمعاينته الشوارع والتى من المقرر أن تشهد اعمال رصف وتطوير بالانترلوك ضمن خطة العام المالى 2022/2023 تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التى تشهدها المدينة

كما قام المحافظ بمعاينة المنطقة المقترح إقامه نقطة الإنقاذ النهرى عليها بتكلفة 5 ملايين جنيه والمنفذة بمعرفة مديرية الإسكان.

ولتحقيق الانضباط فى العمل حرص محافظ الشرقية على زيارة مجلس مدينة بلبيس لمتابعة انتظام سير العمل به والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ على رئيس مدينة بلبيس باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولا بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين وكذا رفع الإشغالات والزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة.

وخلال جولته بشوارع المدينة تفقد محافظ الشرقية أعمال التشجير الجارية تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والجارى تنفيذها بقرى مراكز ومدن المحافظة لزيادة المساحة الخضراء وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها وتحسين جودة الهواء.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم موجها رئيس المدينة بفحصها وحلها فورا فى إطار الإمكانيات المتاحة ليعبر المواطنون عن سعادتهم لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة، وكذا أعمال رصف وتجميل الشوارع الجانبية ببلاط الانترلوك وتطوير وتجميل الميادين وانشاء الحدائق والمتنزهات.