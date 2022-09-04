محافظ الدقهلية يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين قطاعي الصحة والإسكان

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد اجتماعاً لبحث ومناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين قطاعي الصحة والإسكان لضمان وصول الخدمة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، وياسر الغريب مديرعام الشئون القانونية بالمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة .

ناقش "المحافظ " الوضع الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحه والتي تشرف عليها مديرية الإسكان من تطوير للمستشفيات وصيانة شاملة للاقسام ومدي توافر الأدوية والمستلزمات والاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة .

ووجه "مختار" وكيل وزارة الإسكان بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ووضع برنامج زمني لضمان الانتهاء من هذه المشروعات وفقا للمواعيد المحددة ودخولها الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم .

كما وجه "المحافظ" بتقديم الرعاية الطبية علي اكمل وجه للمرضي والمترددين علي المستشفيات الصحية وتوفير كافة الادوية والمستلزمات والانتهاء من قوائم الإنتظار والمعاملة الجيدة للمرضي .

وأكد " مختار " أننا نعمل جميعاً لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة وفي مقدمتهم القطاع الصحي .