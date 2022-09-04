محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية الطرق في تنفيذ المحاور المرورية الجديدة

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استكمال خطة الرصف ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة ونسب إنجاز الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة ، وانتهت مديرية الطرق والنقل بنسبة 100% من أعمال تطوير وتجهيز طريق السعدية فايد بطول2.4 كم.

كما قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال بنسبة 30% من مشروع تطوير وتوسعة وإعادة رصف طريق بر أيسر ترعة السويس حتى هاويس سرابيوم "مرحلة ثانية " بطول 10 كم، حيث تم الانتهاء من فرش طبقة السن.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب واستمرارا لتنفيذ مشروع تطوير محاور القنطرة غرب يتم استكمال فرد الطبقة الأسفلتية بطريق المعاهدة من ناحية الشمال و حتى مدخل مدينة القنطرة غرب.

الجدير بالذكر أن مشروع رصف وتطوير طريق المعاهدة شمل عدة اعمال تمهيدية منها نقل خطوط كهرباء وأعمدة وأعمال توسعة و زدواج؛ لتحقيق السيولة المرورية المرجوة.

وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق و النقل بالإسماعيلية أن الأعمال تأتي ضمن الخطة 2021/2022/2023 لتطوير الطرق و التي يتم تنفيذها عن طريق مديرية الطرق والنقل، مُضيفًا أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية تتابع المديرية أعمال إعادة الشىء لأصله بشوارع المحافظة تباعًا و كذلك رفع كفاءة محيط المدارس بالإضافة إلى تفعيل خدمات التواصل المباشر مع المواطنين للإبلاغ عن أي حفر بالشوارع لصيانتها على الفور.