محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أسوان - عبد الله صلاح

ترأس أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأحد، اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تقام فعالياتها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

يأتى ذلك فى إطار إستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( كوب 27 ) ، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

حضر الإجتماع، غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومحمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ، بجانب القيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية وممثلى وزارة الاتصالات والمجتمع المدنى والمرأة وشهد عرض العديد من المقترحات والأفكار والرؤى.

وأكد محافظ أسوان، ضرورة قيام اللجنة المختصة بالمحافظة بالتكامل مع كافة الجهات للعمل بروح الفريق الواحد لحصر كافة الأفكار لإختيار الأفضل منها حتى يتم المشاركة فى الـ 6 مجالات بإسم المحافظة والهادفة لتحقيق الصالح العام للظهور بالمظهر المشرف والراقى، فلابد أن نتجرد ونتكامل حتى نحقق النجاح ، وخاصة فى ظل ما تتميز به أسوان من مشروعات تتواكب مع محاور المبادرة الوطنية مثل الطاقة الشمسية.

وقال: نعمل بشكل مستمر على مدار اليوم للرد على أى تساؤلات من خلال المكتب الفنى للمحافظة لتسهيل أى معوقات لسرعة التسجيل على المنصة، وكذا التواصل مع مسئولى المبادرة لتوضيح أى إستفسارات تتعلق بكيفية إختيار الفئة التى سيتم التقديم لها ، وأضاف أشرف عطية على أن محاور هذه المبادرة الوطنية تؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة ، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية ، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة.

وتابع، بأنها كانت هناك خطوات إستباقية لإنطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تمثلت فى فتح باب تقديم المشروعات المختلفة سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين أو الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى على المنصة الإلكترونية للمبادرة ( http://www.sgg.eg ) منذ 21 أغسطس الماضى وتستمر حتى 7 سبتمبر الجارى.

وأشار محافظ أسوان إلى حرص المحافظة على رفع فيديو تعريفى لشرح كيفية التقدم للمشروعات من قبل المختصين على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " ليساهم ذلك في تقديم أكبر عدد من المشروعات ، وحث الجميع على تحقيق أعلى معدلات من المشاركة للفوز بالجوائز المالية القيمة التى رصدتها هذه المسابقة حيث سيتم إختيار 18 مشروع فائزاً على مستوى الجمهورية للحصول على تمويل دولى .