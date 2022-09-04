متابعة أعمال النظافة والإنارة والتصدى للتعديات بمركزى فايد وأبوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين و ضرورة رفع كفاءتها ، وتنفيذا لتلك التوجيهات نفذ مركز و مدينة فايد أعمال رفع للمخلفات من قُرى كسفريت، أبو سلطان، فنارة، سرابيوم و الهويس بالإضافة إلى مدينة فايد بحمولات وصلت إلى 133 طن.

كما تم في مدينة فايد رفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة 30طن تقريبًا و في قرية فنارة تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 40 طن تقريبًا و في قرية كسفريت تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 15 طن تقريبًا و في قرية أبوسلطان تم رفع تراكم المخلفات بحمولة 15طن تقريبًا و في قرية الهويس تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 13طن تقريبًا و في قرية سرابيوم تم رفع مخلفات و قمامة بإجمالي 20 طن تقريبًا.

و في سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لقرية فنارة التابعة لمركز و مدينة فايد، بتنفيذ إزالة بعزبة الطوب الطفلي حيث قامت مواطنة بعمل سملات على مساحة 150متر تقريبًا و شدة خشبية لعمل أعمدة مسلحة حيث تم إزالة الشدة الخشبية بمعرفة المواطنة بالإضافة إلى تنفيذ إزالة ثلاث أسوار مبنى بالطوب الأبيض على مساحات متفرقة تصل لحوالي300 متر، و تمت الإزالة بمعدات المركز و المدينة و ذلك في حضور قوات إنفاذ القانون و ممثل الجمعية الزراعية بفنارة.

و بالتعاون مع الإدارة الصحية بفايد، تم مكافحة الحشرات الطائرة عن طريق رش مبيدات الحشرات بمصرف الملاريا بطريق القنال.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوصوير برفع مخلفات القمامة من التجمعات السكنية و الصناديق الموجودة في أماكن مختلفة و رفع الأتربة من جانبي الطريق الرئيسي و الطرق الفرعية و شارع المطار و السوق و مساكن الدبش و السكة الحديد و في قرية المحسمة الجديدة تم رفع مخلفات القمامة من أمام مدرسة على بن أبي طالب و في قرية السبع آبار الشرقية تم رفع مخلفات القمامة من طريق السويس الصحراوي و منطقة السماكين.

و في قرية السبع آبار الغربية تم رفع مخلفات القمامة من عزبة الجزارين، أبو منصور، الصفا، شعيب و في قرية المنايف تم رفع مخلفات القمامة من مدخل القرية و عزبة راشد سليمان و كوبري المنايف.

و في قرية أبوصوير البلد تم رفع مخلفات القمامة من مدخل المشروع و عزبة دقينش، أبو مطرود، الخبرة و في سياق متصل، قام قسم الكهرباء بقرية المحسمة الجديدة بالمدخل الرئيسي بعزبة غنيم بتركيب 12كشاف ليد بالطريق الرئيسي و في قرية السبع آبار الغربية تم تركيب سلك كهربائي بطول 3 كليو متر بمدخل عزبة الهجراسي و في قرية المنايف تم زرع عمودين إنارة بمدخل مدرسة أبو الخطان.