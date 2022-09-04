ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بسيارة في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بسيارة تابعة لإحدى الشركات في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات والمعاينة، أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق بكابينة السيارة.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائق، وذكر أنه فوجىء بانبعاث دخان من موتور السيارة، ثم اشتعل الحريق، وتم السيطرة عليه دون إصابات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة في بولاق الدكرور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.