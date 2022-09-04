اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بسيارة في بولاق الدكرور

الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:00 م
ماس كهربائي وراء اشتعال حريق بسيارة في بولاق الدكرور حريق سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بسيارة تابعة لإحدى الشركات في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات والمعاينة، أن ماس كهربائي تسبب في اندلاع الحريق بكابينة السيارة. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال السائق، وذكر أنه فوجىء بانبعاث دخان من موتور السيارة، ثم اشتعل الحريق، وتم السيطرة عليه دون إصابات. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة في بولاق الدكرور،  انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

حريق سيارة

حريق سيارة ببولاق

بولاق الدكرور

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة