لجان للتفتيش المفاجئ على شركات توزيع الكهرباء لتقييم الأداء

كتبت ــ رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك لجان للتفتيش المفاجئ على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وخاصة القطاعات التجارية، والتأكد من انتظام العمل والحفاظ على حقوق المواطنين كاملة وعدم وجود أى شكل من أشكال التلاعب.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجان ستكون برئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء وعدد من قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا أنها ستضم أيضا لجانا قانونية للتحقيق مع المقصرين فى حق المواطن.

وأضاف المصدر، أن عودة شكاوى المواطنين من طول فترات اﻻنقطاعات الناتجة عن أعطال فنية طارئة وارتفاع نسب الفقد بشركات توزيع الكهرباء وتراجع معدلات التحصيل ببعض الشركات وراء تشكيل هذه اللجنة التى تهدف إلى عودة انتظام العمل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بما يحقق الهدف العام للوزارة وهو الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا.

وأوضح المصدر ، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بوقف إصدار فاتورة استهلاك بناء على متوسط الاستهلاك فى حالة عدم تمكن الكشاف التابع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من التقاط صورة للعداد، لافتا إلى أنه تقرر أن يتم إصدار فاتورة بمقروء بصفر لحين تمكن الكشاف من تسجيل القراءة.