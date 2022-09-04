كوريا الجنوبية تستعد لاستقبال إعصار هينامنور "فائق القوة"

أ.ش.أ

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يصل إعصار هينامنور إلى المياه قبالة جزيرة جيجو هذا الأسبوع باعتباره إعصارًا "فائق القوة"، وهو الأقوى على مقياس من 4 مستويات.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA) - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أنه من المتوقع أن يصل الإعصار، الحادي عشر هذا العام، إلى المياه على بعد 460 كيلومترًا جنوب-جنوب غرب جزيرة جيجو الجنوبية، ويبلغ الضغط الجوي في مركزه 920 هكتوباسكال ويتحرك بسرعة رياح قصوى تبلغ 54 مترًا في الثانية .

وأشارت الإدارة إلى أن الأعاصير تصنف إلى 4 فئات وهي متوسط وقوي وقوي جدا وفائق القوة. ويتم تصنيف الأعاصير بفائقة القوة عندما تصل سرعة الرياح القصوى إلى 54 مترًا في الثانية على الأقل .

ومن المتوقع ان تتعرض البلاد لهطول أمطار تصل إلى ما بين 100 و300 ملم من الأمطار بين الأحد والثلاثاء، وتتعرض المناطق الجبلية في جيجو إلى سقوط أكثر من 600 ملم من الأمطار.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول اليوم بأن تقوم الحكومة باستجابة أقوى وأكثر اكتمالا بسرعة مع اقتراب إعصار هينامنور من البلاد