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فتوى اليوم.. حكم تلقين الميت بعد الدفن

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:00 م
فتوى اليوم.. حكم تلقين الميت بعد الدفن دار الإفتاء المصرية
كتب ـ لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه : حكم تلقين الميت بعد الدفن ، وجاء رد الدار كالآتى: 
 
تلقينُ الميت سنَّة نبوية شريفة واردة عن سيد المرسلين، قوَّى حديثَها جماعةٌ مِن المُحدِّثين، ونص على مشروعيتها كثير من علماء الأمة وفقهائها المتبوعين، ولاتصال العمل عليها من غير إنكار؛ فالقول بتحريم التلقين وتأثيم فاعليه تضييق لما وسَّع الله. ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها أدب الخلاف وأن نحترم ما درج عليه العمل.
 
 
 

دار الافتاء

فتوى اليوم

تلقين الميت

الميت



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