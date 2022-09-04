اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 14 ورشة و 15 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:47 ص
غلق 14 ورشة و 15 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة غلق الورش
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

 

حيث تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام، حيث تم غلق 14 ورشة و15 محال تجارى وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء 6 لمبات خارجية للمحلات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

 
 
PHOTO-2022-09-03-23-44-20
 

 

PHOTO-2022-09-03-23-44-20_1
 

 

 
 

 

PHOTO-2022-09-03-23-44-23_1
 

 

PHOTO-2022-09-03-23-44-23_2
 

 

PHOTO-2022-09-03-23-44-24
 

 

PHOTO-2022-09-03-23-44-24_1
 

 

 


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

قرارات محلس الوزراء

غلق الورش والمحلات بالمحلة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة