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غدا طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33 درجة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:47 م
غدا طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33 درجة طقس حار
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة .
 
كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 2.5 متر .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 33  درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 
 

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