غدا امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بتعليم الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية فى بيان للمديرية اليوم الأحد أنه تقرر يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و 6 سبتمبر الجارى عقد امتحان في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2022/2023 والمغلن عليها على بوابة الوظائف الحكومية والمغلن عليها بتاريخ 21/7/2022وذلك من التاسعه صباحا بمركز التطوير التكنولوجى وحسب الجدول المرفق.

وأضاف أن المديرية قد أعلنت عن وظائف مدير إدارة ووكيل إدارة مدير مدرسة ووكيل مدرسة موجه عام وموجه أول و موجه.