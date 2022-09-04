اليوم السابع
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غدا امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بتعليم الإسماعيلية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:21 م
غدا امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بتعليم الإسماعيلية وكيل تعليم الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية فى بيان للمديرية اليوم الأحد أنه تقرر يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و 6 سبتمبر الجارى عقد امتحان في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2022/2023 والمغلن عليها على بوابة الوظائف الحكومية والمغلن عليها بتاريخ 21/7/2022وذلك من التاسعه صباحا بمركز التطوير التكنولوجى وحسب الجدول المرفق.
 
وأضاف أن المديرية قد أعلنت عن وظائف مدير إدارة ووكيل إدارة مدير مدرسة ووكيل مدرسة موجه عام وموجه أول و موجه.
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