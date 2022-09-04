اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عواصف تجتاح شرق أستراليا وتحذيرات من طقس سيئ

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:57 ص
عواصف تجتاح شرق أستراليا وتحذيرات من طقس سيئ عواصف - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت هيئة الأرصاد الجوية في أستراليا الأحد، إنه تم تحذير مناطق في شرق البلاد من التعرض لطقس سيء وفيضانات وذلك بعد أشهر من الفيضانات العارمة التي شهدها الساحل الشرقي للبلاد.

 

وحسب موقع الشرق الإخبارى، لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم وتم إجلاء عشرات الآلاف بسبب الطقس السيء في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز والذي أدى إلى غمر مراكز المدن بالمياه وجرف المنازل وقطع التيار الكهربائي في مارس الماضي.

 

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الأحد، تحذيراً من الطقس السيء بسبب هبوب رياح مدمرة في مناطق من جنوب شرق ولاية كوينزلاند قد تبلغ أقصى سرعة لها نحو 100 كيلومتر في الساعة خلال اليوم.

 


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استراليا

فيضانات

كوينزلاند

نيو ساوث ويلز



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