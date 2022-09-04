عبد الحليم علام لـ"اليوم السابع": أعد المحامين بالاهتمام بالجانب المهنى

كتب محمد السيد

وجه عبد الحليم علام الفائز بمنصب نقيب المحامين فى أول تصريحات له لـ"اليوم السابع" عقب فوزه، الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم الفعالة فى انتخابات اليوم، لاختيار نقيب المحامين خلفا للنقيب الراحل رجائى عطية.

وأضاف عبد الحليم علام، أنه يعد المحامين بالاهتمام بالجانب المهنى، مشيرا إلى أن الانتخابات خرجت بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين، وسرت روح الحب والمودة والزمالة والإخاء والتضامن المعتادة بين الجميع.

يذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب، قد أعلنت عن فوز عبد الحليم علام بمنصب نقيب المحامين.

وكانت النقابة العامة للمحامين، عقدت اليوم، الأحد، الانتخابات التكميلية على منصب النقيب العام، وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أعلنت من قبل عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أن عمليات التصويت بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتهت فى تمام الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.