ضبط 2 طن كبدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1575) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (399) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (171,853 طن "زيت طعام – سكر حر – نشا – ألبان – جبن – عصائر – خضراوات وفواكة مجمدة – عسل جلوكوز – زيت زيتون – قمر الدين – أعلاف – أسمدة – 9375 عبوة سجائر) وكذا (710) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 194 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 178 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 136 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 105 قضية توقف عن الإنتاج – 86 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات (13,100 طن دقيق بلدى مدعم – 220 رغيف بلدى مدعم) .

وكذلك تم ضبط (16) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (24,110 طن "سكر – زيت" مدعم).. بحجم مضبوطات بلغت (212,113 طن - 9375 عبوة سجائر – 220 رغيف بلدى مدعم).. كان أبرزها ضبط (34٫248 طن "فاكهة مجمدة – عصائر") بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (22٫84 طن "زيت طعام – لبن – سكر حر – نشا – زيت زيتون – جبن أبيض") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، و ضبط (30 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (20 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وضبط (قائدى سيارتين محددين "بدون ترخيص") (بمحافظة الجيزة) ملك متعهدى نقل سكر تموينى مدعم.. محملتين بكمية قدرها (20 طن سكر تموينى مدعم) معبأ فى أجولة من إنتاج أحد مصانع السكر بالجيزة والمقرر توريده لفروع شركات الجملة المسئولة عن تعبئته وإدخاله منظومة الدعم.. لقيامهما بمخالفة خط السير المحدد بقصد تجميع الكمية والإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بهدف الإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (66 قطعة "12 قطعة صوتية – 20 قطعة ضوئية – 34 ملصق")، وضبط (2,48 طن "لحوم وكبدة مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (1,95 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وتقديمها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد مطاعم تقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة، وضبط (3 طن "ملح طعام") معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة ملح طعام) بمحافظة الغربية، وضبط (2 طن "سمسم") بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ووجود إصابة حشرية ، ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة) بمحافظة الغربية.

وكما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (29) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (40862 عبوة سجائر – معسل "مختلفة الأنواع").