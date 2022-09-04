ضبط 1040 كتابا تعليميا ومدرسيا قبل بيعها دون تفويض

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت الأجهزة الأمنية، التصدى لجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى "بدون تفويض" أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها ، وضبط (مالك المكتبة) .. وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (1040) ألف وأربعون كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.