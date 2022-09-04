ضبط مستريح الملابس بالإسكندرية لاتهامه بالاستيلاء على 41 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لإستيلائه على 41 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تصنيع الأحذية - مقيم بمحافظة الإسكندرية – له معلومات جنائية)، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تصنيع الملابس والأحذية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 41 مليون جنيه ) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، وعقب ذلك قام بالهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجد المتهم المذكور، وبإستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم 4 أيام.