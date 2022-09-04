اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:24 ص
أكرم القصاص
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شعبة الخضروات: استقرار أغلب الأصناف في الأسواق.. والبصل يسجل أدنى مستوياته

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:00 ص
شعبة الخضروات: استقرار أغلب الأصناف في الأسواق.. والبصل يسجل أدنى مستوياته صورة ارشيفية

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أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، استقرار أسعار الطماطم لتسجل 2.5 إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل لا يزال قرب أدنى مستوياته 1.5 إلى 2.5 جنيه في سوق الجملة، والكوسة تحركت إلى 4 و 6 جنيهات بحسب الجودة.

 

وأضافت نشرة شعبة الخضروات، أن الجزر بدون عروش يسجل 3 إلى 5 جنيهات والفاصوليا 14 إلى 24 جنيها والباذنجان 1,5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومي 1.25 إلى 2.25 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات.

 

وأشارت إلى أن سعر الفلفل الرومي البلدي 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب 2 إلى 4 جنيهات، والفلفل الحامي 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات الكيلو، والملوخية 2.5 إلي 3.5 جنيه للكيلو والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات.

 

وبلغ سعر الخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات، والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.

 

 

 


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