اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شاب مصرى يخترع شاشة لمنع خطف الركاب من سيارات النقل الذكى.. صور

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:00 ص
شاب مصرى يخترع شاشة لمنع خطف الركاب من سيارات النقل الذكى.. صور الابتكار
الإسكندرية -فريق المحافظات

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التقى "اليوم السابع"، مع أحمد أبو الريش عقب اختراعه جهازا لمنع اختطاف الركاب من سيارات الخدمة الذكية، من خلال عرض صورة الراكب قبل صعوده للسيارات، وتم تصميم الجهاز بأيدي مصرية .

ويقول أحمد أبو الريش، إن فكرة اختراع جهاز لمنع خطف الركاب والسائقين، من خلال واقعة قانون سامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا القانون تم إصداره عقب واقعة خطف طالبة محاماة في أمريكا، عندما صعدت إلي سيارة نقل ذكي غير السيارة التي طلبتها، فتم خطفها والتعدي عليها وقتلها، وإلقاء جثتها في إحدي مناطق الغابات عن طريق سائق غير تابع للشركة التي طلبتها من خلال البرنامج، وتم إصدار القانون الذي يفرض علي شركات النقل الذكي تركيب تكنولوجيا حديثة، لتحديد السيارة التي يستخدمها المواطنين قبل الصعود .

وأضاف أحمد أبو الريش لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز الذي قام باختراعه، هو عبارة عن شاشة، يتم وضعها أعلي سيارات النقل الذكي، وتم تزويدها من خلال حجز السيارة من البرنامج تظهر صورة الراكب أعلي السيارة، وايضا مزودة للمكفوفين بإضافة قطع موسيقية أو مقاطع خاصة بهم لسهولة الوصول إلي السيارة التي تم تحديدها من خلال البرنامج حجز السيارة، وكذلك الشاشة مزودة بجهاز إنذار في حاله خطف الراكب يتم إطلاق الإنذار وتحديد مكان السيارة فورا ، وايضا الشاشة تساعد الراكب الوصول إلي السيارة في حالة وجود زحام من خلال عرض صورته أعلي السيارة .

وأوضح أبو الريش، أن الشاشة تم تصنيعها بالكامل بايدي مصرية من خلال مهندسين وفنيين مصريين، وتم تسجيل براعة الاختراع في 60 دولة حتي الآن، واضاف كانت هناك مشاكل واجه تصنيع الشاشة ،"  أولا"  أن تعمل الشاشة بدون كهرباء بشكل مستمر ، وتمت حل تلك المشكلة عن شابة مصرية قامت باختراع شحن الشاشة بدون توصيلات كهربائية، وتعمل بشحن لمدة 12 ساعة متواصلة والمشكلة ،" الثانية " هي أن تثبيت الشاشة أعلي سقف السيارة كان يعرضها للسقوط والتلف بسبب الهواء والامطار، وتم حل تلك المشكلة من خلال فنيين مصريين،  بوضع اجزاء ممغنطه أسفل الشاشة تعجلها ثابته بشكل كبير مهما كانت سرعة السيارة .

وأشار إلى أنه خلال شهرين سوف يخرج اختراع شاشة سام الي النور، وحاليا  يقوم بعدد 4 اختراعات خلال الفترة المقبلة، جميعها متخصص في مجالات السيارات .

أحمد أبو الريش مبتكر الجهاز
أحمد أبو الريش مبتكر الجهاز

 

الجهاز
الجهاز

 

الاختراع
الاختراع

 

شرح عمل الابتكار
شرح عمل الابتكار

 

 


أخبار الإسكندرية

منع خطف الركاب

سيارات النقل الذكي

اخبار اليوم

جدعنة المصريين



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