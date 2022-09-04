شئون الحرمين تدشن برنامج "إسهام" لتمكين المرأة داخل الحرم

إيمان حنا

دشنت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوى، برنامج "إسهام" لوكالة الرئاسة لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية (رؤية 2030 فيما يخص تكمين المرأة)، والذي يُعنى بتمكين المرأة في الحرمين من الإسهام في تحقيق أهداف الرؤية وفي تنمية الوطن وفق الضوابط الشرعية والقيم الإسلامية والهوية الوطنية، وذلك بحضور مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود.وفق بيان لسفارة السعودية.

وأوضحت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام بنت عبدالكريم المعطاني، أن المرأة في الحرمين منحت سبل التمكين لما تمتلك من قدرات واستعدادات حققت من خلالها نجاحًا وريادة وإبداع في منظومة العمل النسائي، مشيرةً إلى أن برنامج "إسهام" يحتوي على ثلاث محاور رئيسية يندرج منها عدد من البرامج المثرية لمنسوبات رئاسة شؤون الحرمين وهي (إسهام القيادية، والإعلامية، والاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، والصحية، والتقنية والتعليمية).