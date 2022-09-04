اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا ترجح استمرار ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:46 م
روسيا ترجح استمرار ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك
أ ش أ

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رجح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تستمر أسعار الغاز في الارتفاع عالميا، مشيرا إلى أن أسعار الغاز في بلاده تقل بــ 40 مرة عن مثيلاتها في أوروبا. 


وقال نوفاك - في تصريح لبرنامج (موسكو ـ الكرملين ـ بوتين) بقناة (روسيا ـ 1) التلفزيونية اليوم /الأحد/ - "إن روسيا لديها ما يكفي من الغاز الطبيعي خلال موسم الشتاء المقبل". 


وأضاف: "نحن نشهد انهيارا في أسواق الطاقة في أوروبا بسبب سياسة قصر النظر وليس هذا هو الحد الأقصى لأننا ما زلنا في موسم دافئ حيث يمكن أن تستمر أسعار الغاز في النمو". 


وتابع: "أن أسعار الغاز لدينا أقل 40 مرة عن مثيلاتها في الأسواق الأوروبية حيث يتم تداول ألف متر مكعب عند حوالي 3000 دولار" وهذا يمنحنا ميزة تنافسية".


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