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الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:00 م
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روسيا اليوم: السلطات الأوكرانية تمنع المجندات من مغادرة البلاد

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:00 م
روسيا اليوم: السلطات الأوكرانية تمنع المجندات من مغادرة البلاد الحرب بين روسيا وأوكرانيا
كتب محمد جمال

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صرح المحامى بوزارة الدفاع الأوكرانية فلاديمير سميلكا، بأنه سيتم منع النساء المجندات بالخدمة العسكرية من مغادرة أوكرانيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وبحسب أحد المواقع الأوكرانية: "اعتبارا من بداية أكتوبر، يجب على النساء ذوات المهن التسجيل في الجيش".

ووفقا لسميلكا، "القيود ذاتها تنطبق على النساء اللاتي يخضعن للخدمة العسكرية مثل الرجال، ولا يمكنهن السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية".

وأوضحت الدفاع الأوكرانية أنها ترغب بمواكبة معايير الناتو: "أولا وقبل كل شيء، هذا تمليه المساواة بين الجنسين. نظرا لأننا نقترب من معايير الناتو، فإننا نتحرك نحوها ليس فقط في التسلح، ولكن أيضا في التسجيل العسكري، على حد سواء بالنسبة للنساء والرجال".

في وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية بيانات مرسوم وزارة الدفاع في البلاد، والتي بموجبها يتعين على النساء في عدد من المهن التسجيل في الجيش اعتبارا من 1 أكتوبر.

ومن بين القطاعات المطلوبة الكيمياء، والأحياء، والاتصالات السلكية واللاسلكية وهندسة الراديو، والعديد من التخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعدد من التخصصات الطبية. وتم تعديل القائمة الأصلية، مما أدى لتقليص القائمة إلى 14 مهنة.


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