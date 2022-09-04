روسيا: أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة إثر محاولتها التمركز تجاه نيكولايف

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان ، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها التمركز في مناطق باتجاه مقاطعة نيكولايف.



وذكرت الوزارة أن "نظام كييف يواصل المحاولات الفاشلة لكسب موطئ قدم في مناطق معينة في اتجاه (نيكولاييف - كريفي وروج)".



وأضافت أن "سلاح الطيران الروسي وقوات الصواريخ والمدفعية قصفت القوات الأوكرانية، وكبدت العدو خسائر فادحة تمثلت في تدمير 11 دبابة و17 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك أربع مركبات قتال مشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، و10 مركبات قتالية مصفحة أخرى، و5 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة كما تم القضاء على أكثر من 150 جنديا، بالإضافة إلى ذلك أسقطت الدفاعات الجوية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25".



وتابعت الوزارة أن "القوات الروسية دمرت، خلال الـ24 ساعة الماضية، باستخدام أسلحة عالية الدقة نقاط الانتشار المؤقت لوحدات لواء الهجوم الجوي الثمانين، ومخزنا للذخيرة بالقرب من منطقة كراماتورسك، بدونيتسك، وتمت تصفية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 11 وحدة من المركبات المدرعة والخاصة".



وأوضحت أنه "نتيجة للضربات النارية المركزة على مواقع وحدات ألوية المظليين 30 و95 في مقاطعة خاركوف ودونيتسك تمت تصفية 110 مقاتلين، وفي منطقة كوراكوفو في دونيتسك تم توجيه ضربة بأسلحة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الروسية ما أسفر عن مقتل حوالي 50 مسلحا أجنبيا، وفي مقاطعة خيرسون تم اعتراض 3 صواريخ أمريكية الصنع مضادة للرادار من طراز (HARM)، بالإضافة إلى سبع قذائف صاروخية بين 4 صواريخ (هيمارس)".