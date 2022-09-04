رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد يغادر المستشفى بعد علاجه من "كورونا"

أ.ش.أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد أنه خرج من المستشفى، اليوم الأحد، بعد دخوله في وقت سابق لمتابعة حالته الصحية عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن البيان الصادر عن مكتب مهاتير محمد: إن "مهاتير البالغ من العمر 97 عاما ، الذي تم إدخاله إلى المعهد القومي للقلب يوم الأربعاء الماضي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، سيبقى في الحجر الصحي في المنزل حتى يوم الثلاثاء المقبل".

يذكر أن مهاتير محمد الذي قضى أكثر من عقدين كرئيس للوزراء له تاريخ من مشاكل القلب، وقد أصيب بنوبات قلبية وأجرى عدة عمليات جراحية، وقد تلقى ثلاث جرعات على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكانت آخر جرعة في نوفمبر 2021، وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها هو ومسؤولون في الحكومة الماليزية.