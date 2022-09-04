رئيس وزراء اليابان يدرس المشاركة في احتفال ذكرى تدشين العلاقات مع الصين

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كشفت مصادر يابانية مطلعة اليوم الأحد أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يدرس المشاركة في احتفالية "تجارية" بمناسبة الذكرى الخمسين على تطبيع العلاقات بين اليابان والصين أواخر هذا الشهر، في محاولة واضحة لتعزيز الزخم لعقد قمة بين الجارتين العملاقتين.



وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية بأن اتحاد الأعمال الياباني، وهو أقوى لوبي أعمال في البلاد، ومنظمات أهلية معنية بتعزيز روابط الصداقة بين اليابان والصين، يعتزمون تنظيم الاحتفالية في 29 سبتمبر الجاري.



ووفقًا للمصادر التي اشترطت عدم ذكر طبيعة مناصبها، يعتزم وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي والسفير الصيني لدى اليابان كونج شوانيو حضور الحدث، مشيرين إلى أن كيشيدا يتطلع إلى عقد لقاء قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في المستقبل القريب لبحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين خاصة في ظل تصاعد التوترات الثنائية مؤخرًا لأسباب تاريخية وسياسية.



ولم يجر الزعيمان الصيني والياباني أي محادثات شخصية منذ ديسمبر 2019 بسبب تصاعد الخلاف على ملكية جزر سينكاكو، وهي مجموعة من الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي تديرها اليابان وتطالب بها الصين، فضلا عن تصاعد التوترات حول مضيق تايوان.



مع ذلك، يأمل مجتمع الأعمال في اليابان بأن يلتقي كيشيدا مع شي، حتى لا تترك التوترات السياسية تداعيات سلبية على العلاقات التجارية مع الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بحسب كيودو.