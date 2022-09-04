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رئيس جنوب الوادى الأهلية يلتقى بأولياء أمور الطلاب المقبولين هذا العام

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:22 م
رئيس جنوب الوادى الأهلية يلتقى بأولياء أمور الطلاب المقبولين هذا العام الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا- صابر سعيد

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التقى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أولياء أمور كليات الجامعة الأهلية المقبولين هذا العام، في كليات الطب والجراحة والعلاج الطبيعى والحاسبات والمعلومات، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، وعادل أحمد مصطفى،  أمين عام الجامعة.

 
وأوضح الدكتوريوسف غرباوى، أنه جارى الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالسكن والإقامة والمصروفات ، مؤكدا خلال على أن تسليم الاوراق قد بدأ اعتبارا من أمس السبت 3 سبتمبر وحتى الأربعاء 7 سبتمبر، واستمع رئيس الجامعة لاستفسارات أولياء أمور الطلاب وأجاب عليها.
 
 
وأكد رئيس الجامعة، أنه يتابع يوميا ويتفقد موقع تسليم أوراق الطلاب الملتحقين بالجامعة الأهلية بمبنى مدرجات كلية الطب للاطمئنان على تيسير العمل. 
 
 
وأضاف غرباوي، أن الجامعة الأهلية تحظى باهتمام خاص لأنها تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بالتوسع في الجامعات الأهلية لإتاحة فرص تعليمية جديدة لأبناء الوطن بالجامعات المصرية. 
 
 
 
 

 


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