رئيس جنوب الوادى الأهلية يلتقى بأولياء أمور الطلاب المقبولين هذا العام

وأوضح الدكتوريوسف غرباوى، أنه جارى الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالسكن والإقامة والمصروفات ، مؤكدا خلال على أن تسليم الاوراق قد بدأ اعتبارا من أمس السبت 3 سبتمبر وحتى الأربعاء 7 سبتمبر، واستمع رئيس الجامعة لاستفسارات أولياء أمور الطلاب وأجاب عليها.

وأكد رئيس الجامعة، أنه يتابع يوميا ويتفقد موقع تسليم أوراق الطلاب الملتحقين بالجامعة الأهلية بمبنى مدرجات كلية الطب للاطمئنان على تيسير العمل.

وأضاف غرباوي، أن الجامعة الأهلية تحظى باهتمام خاص لأنها تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بالتوسع في الجامعات الأهلية لإتاحة فرص تعليمية جديدة لأبناء الوطن بالجامعات المصرية.