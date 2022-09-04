اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وبقاء 8 تحت الملاحظة..

رئيس جامعة سوهاج: خروج 23 حالة من مصابى حادث أخميم بعد تعافيهم

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:16 م
رئيس جامعة سوهاج: خروج 23 حالة من مصابى حادث أخميم بعد تعافيهم رئيس جامعة سوهاج يتفقد مصابي حادث أخميم
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج للمستشفي الجامعي، وذلك للإطمئنان على آخر الحالات المصابة بحادث طريق مدينة أخميم الجديدة الذي وقع بالأمس، وعددهم 8 حالات، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، حيث اطمأن خلال جولته، على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة.

وأكد عبد الخالق أن جميع المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجامعى حالتهم مستقرة ومطمئنة، حيث غادر المستشفى 23 حالة بعد تحسن حالتهم الصحية من إجمالي 3 حالة تم استقبالها فى الحادث أمس، مضيفاً أنه من المتوقع خروج باقي الحالات المصابة خلال الساعات القليلة القادمة بعد تعافيهم.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أنه فور استقبال الحالات المصابة تم تقديم كافة أوجه الرعاية العلاجية لهم، وعمل الإسعافات الأولية اللازمة، حيث تراوحت معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بين كسور، جروح، كدمات، وسحجات بأماكن متفرقة  بالجسد.

وأشار الدكتور حمدي سعد إلى أن آخر 8 حالات يخضعون للعلاج الطبي والمتابعة من قبل الفرق الطبية داخل المستشفى، والحالة العامة للمصابين مستقرة، مضيفاً أن رئيس الجامعة قد وجه أيضاً بتقديم الدعم النفسي للمرضي للتخفيف عنهم، وتلبية كافة احتياجاتهم.

رئيس الجامعة ومدير المستشفى مع المصابين (1)
رئيس الجامعة ومدير المستشفى مع المصابين (1)

 

رئيس الجامعة ومدير المستشفى مع المصابين (2)
رئيس الجامعة ومدير المستشفى مع المصابين (2)

 

رئيس الجامعة ومدير المستشفى مع المصابين (3)
رئيس الجامعة ومدير المستشفى مع المصابين (3)

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المصابين (1)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المصابين (1)

 

رئيس جامعة سوهاج يتفقد المصابين (2)
رئيس جامعة سوهاج يتفقد المصابين (2)

 


سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات ـ حادث اخميم

رئيس جامعة سوهاج

اخبار الحوادث

حوادث سوهاج

مستشفى سوهاج الجامعى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة