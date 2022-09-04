خدمة الطوارئ الأوكرانية: الجيش الروسي يقصف قرية بيرفومايسكي مجددا

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أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت قرية بيرفومايسكي بمدينة ميكولايف مرة أخرى.



وذكر المكتب الإعلامي لخدمة الطوارئ الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه "بعد ظهر هذا اليوم، قصفت القوات الروسية مرة أخرى قرية بيرفومايسكي في مدينة ميكولايف، ما أدى إلى اشتعال النيران في سطح أحد المباني السكنية بعد سقوط الذخائر والحطام عليه".



وأضاف البيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من إطفاء الحريق على مساحة 120 مترا مربعا، مشيرة إلى عدم وقوع ضحايا بعد مغادرة السكان المباني نظرا لتكرار القصف على تلك المنطقة المأهولة بالسكان.



وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف فيتالي كيم، قال اليوم الأحد، إن "القوات الروسية شنت عدة ضربات صاروخية على منطقة ميكولايف ما ألحق أضرارًا بالمؤسسات الصحية والتعليمية والفنادق والمتاحف خلال الليلة الماضية".