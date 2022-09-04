حياة كريمة بالأقصر.. فحص 730 حالة فى قافلة طبية بقرية الضبعية لكلية الطب "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت كلية الطب فى جامعة الأقصر، فعاليات القافلة الطبية الأولى في قرية الضبعية بمركز القرنة بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية تنفيذ القوافل الطبية بمحافظات الصعيد بقرى حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع بالجامعة.

وشارك في القافلة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالله عباس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في التخصصات الطبية، (طب وجراحة العيون - أنف وأذن وحنجرة - باطنة عامة - طب الأطفال - جراحة عامة - عظام- مسالك بولية - أمراض النساء والتوليد - جهاز هضمي وكبد - أمراض الصدر - مخ وأعصاب وطب نفسي جراحة المخ والأعصاب - جراحة التجميل - الجلدية).

وقدمت القافلة الخدمات الطبية لأكثر من 730 حالة، وتوزيع الأدوية على المرضى بالمجان، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية عن الإدمان، وفيروس كورونا وبعض الأمراض المزمنة والتوعية الأسرية.

وفى نفس السياق ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 15 لمجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على تنظيم قافلة طبية من كلية الطب بالتعاون مديرية الصحة بالأقصر يوم 19 سبتمبر المقبل، وكذلك الموافقة على مقترح إنشاء وحدة الأزمات والكوارث بكليات الجامعة والبدء في تشكيل لجنة مجابهة المخاطر والأزمات بالجامعة تمهيدا لإعداد الخطة، كما ناقش المجلس مقترح الخطة السنوية للعام الجامعي للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية للعام 2022-2023، كما استعرض المجلس الخطة السنوية لأنشطة قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع للعام الجامعي 2022-2023، بالكليات والإدارة المركزية، وكذلك مناقشة الاستعدادات لتنظيم الأسبوع البيئي الثالث للجامعة.

واجتمع الدكتور حمدي محمد حسين، بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب لبحث التحضير لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد إدراج الكلية لأول مرة في التنسيق الإلكتروني هذا العام، وناقش رئيس الجامعة، خلال الإجتماع، استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من ضمان جاهزية القاعات التدريسية والمعامل، وتوفير جميع المستلزمات التي تتطلبها عملية استقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال صيانة وتأهيل الكلية، والوقوف على الاحتياجات الإدارية واللوجستية التي تحتاجها الكلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.



طب الأقصر تنظم قافلة طبية بقرية الضبعية



فحص المواطنين خلال فعاليات القافلة الطبية



قافلة طبية بقرية الضبعية ضمن حياة كريمة