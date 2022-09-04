حملات نظافة وتجميل وزراعة أشجار وإزالة الإشغالات بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية و التجميل، و حملات ازالة التعديات، وأعمال التشجير وري الحدائق، بمصيف بلطيم، سيدى سالم، دسوق، قلين، سيدي غازي، والرياض، ومطوبس، ومسير، والبرلس"، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، والميادين، ونظافة وغسيل ممشي الكورنيش بالمياه، وإزالة الحشائش، و استمرار وتكثيف الاعمال، ورفع المخلفات أولا بأول، خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية .

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة باستمرار، وصيانة وتسليك خفض المنسوب، وأعمال الرش والتطهير، كما تابع أعمال النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بقر التفتيش، وأبو غنيمة، والبلاصى، والحدادي، الروضة.

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استمرار تكثيف جهود القسم الزراعي (المشتل ) التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لتجميل المدينة، وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة، وتجميل شوارع المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، بالإضافة إلى استمرار حملات النظافة على مدار اليوم، ورفع الاتربة ورى الاشجار، ورفع المتولد اليومي من المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، ورى الزراعات، بالإضافة إلى حملة نظافة بالمقابر، وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز، وتكثيف حملات النظافة، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ محمد سعيد حامد، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، أعمال رفع للمخلفات وتجمعات القمامة من النقط الثابتة، ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة، ومتابعة سيارة رش المياه الغير صالحة للشرب، وذلك لغسل الأرصفة ورش الشوارع والطرق بالمداخل الرئيسية للمدينة، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي، بشأن تكثيف أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة اليومية.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مجمع مواقف الإسكندرية، مشدداً على السائقين بالالتزام بتطبيق تعريفة الأجرة دون أي زيادات، واستمع إلى شكاوى الركاب وكلف مسؤول المواقف بالمتابعة على مدار الساعة، كما تابع أعمال النظافة بمدينة مطوبس وبالقرى، ورفع الاشغالات.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، ازاله الاعلانات الغير مرخصة بالشوارع والمداخل الرئيسية، ورفع كفاءة الشوارع، ورفع المخلفات، والاستمرار في ري الاشجار وزراعتها، لإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة، لتسيير الحركة المروري.

كما أشرف علي سلامه، رئيس مدينة مسير على أعمال النظافة اليومية، ورفع المتولد اليومي، وتابع انتظام العمل بالوحدة الصحية، وتقديمه للخدمات طبية للمواطنين، وتوافر العلاج للمواطنين، كما اطمأن على سير العمل بوحدة التضامن الاجتماعي.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على الحملة المكبرة للمرور على المخابز، لتوصيل الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، كما تابع أعمال النظافة اليومية ورفع المتولد اليومي من القمامة.



استمرار-اعمال-النظافة



الاهتمام-بزراعة-الاشجار-بالمدارس



انتظام-العمل-بالوحدة-الصحية-بمسير



تقليم-الاشجار



رش-الشوارع



رش-الشوارع-بالمياه



رفع-الاتربة



رفع-القمامة_1



رفع-المخلفات



زراعغة-الاشجار



كنس-الشوارع_2



كنس-الشوارع-بقلين



متتابعة-موقف-السيارات