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حجز 8 متهمين بقتل شاب فى قرية دفرة بطنطا لجلسة الأربعاء للحكم

الأحد، 04 سبتمبر 2022 01:10 م
حجز 8 متهمين بقتل شاب فى قرية دفرة بطنطا لجلسة الأربعاء للحكم محكمة- أرشيفية
الغربية - فريق المحافظات

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حجزت محكمة جنايات طنطا، الحكم على 8 متهمين بقتل شاب بقالب طوب بقرية دفرة مركز طنطا، لجلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.
 
كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لمحكمة جنايات طنطا لقيامهم بقتل شاب برشقه بقالب طوب بعدما تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بقرية دفرة مركز طنطا.
 
كان ضباط مباحث مركز طنطا قد تمكنوا من ضبط 8 متهمين بعد تحديد هويتهم لتورطهم في واقعة قتل شاب  في مشاجرة شهدتها قرية دفرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.
 
وتداولت المحكمة القضية وقررت تأجيلها لجلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.
 
 
 

 


جنايات طنطا

قرية دفرة

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