حجز 8 متهمين بقتل شاب فى قرية دفرة بطنطا لجلسة الأربعاء للحكم

الغربية - فريق المحافظات

حجزت محكمة جنايات طنطا، الحكم على 8 متهمين بقتل شاب بقالب طوب بقرية دفرة مركز طنطا، لجلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لمحكمة جنايات طنطا لقيامهم بقتل شاب برشقه بقالب طوب بعدما تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بقرية دفرة مركز طنطا.