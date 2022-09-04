حبس عاطل بتهة حيازة أسلحة نارية فى دار السلام

قررت نيابة دار السلام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة أسلحة نارية.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لحيازته أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بقصد الإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه ، وبحوزته (فرد خرطوش – طنبجة صوت معدلة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض – مبلغ مالى) ، بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإتجار بها ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.