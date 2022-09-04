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حبس المتهم بإتلاف قسيمة زواج ابنة شقيقه في أطفيح 4 أيام

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:07 م
حبس المتهم بإتلاف قسيمة زواج ابنة شقيقه في أطفيح 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باتلاف قسيمة زواج من دفتر مأذون بإحدى القرى.
 
واعترف مزارع متهم بإتلاف قسيمة زواج من دفتر مأذون بإحدى قرى أطفيح، أن القسيمة خاصة بابنة شقيقه، وأنه ارتكب الواقعة اعتراضا على زواجها من أحد الأشخاص دون الحصول على رأيه ومشورته.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال المأذون الشرعي مقدم البلاغ، ووجه اتهاما للعامل بإتلاف قسيمة الزواج، وقدم بيانات الدفتر الذي أتلفه المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اتهام مزارع بإتلاف قسيمة زواج في قرية بأطفيح، بإجراء التحريات تبين أن المتهم اعترض على زواج ابنة شقيقه، بسبب خلافات أسرية، فأتلف قسيمة الزواج الخاصة بزواجها، والتي كانت بدفتر المأذون، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة

أمن الجيزة

حبس متهم بإتلاف مستند

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