جنايات المنصورة: الحكم بإعدام تباع والمؤبد لـ3 غيابيا لقتلهم طالبا جامعيا

قضت محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة تباع بالإعدام شنقا وبراءة ثلاث متهمين والسجن المؤبد غيابيا لثلاث متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بقتل طالب جامعى أثناء جلوسه على مقهى بمركز شربين فى محافظة الدقهلية.

وذلك بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية على المجنى عليه وذلك لوجود خلافات بين المجنى عليه واحد المتهمين بسبب قيام المجنى عليه بالشهادة فى جناية متهم فيها شقيق أحد المتهمين الذى حرض باقى المتهمين على قتل المجنى عليه عقابا له على شهادته.

صدر الحكم برئاسة المستشار انور محمود رضوان وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين والمستشار تامر نبيل الدمرداش والمستشار محمد أسامة دبوس وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وربيع عيد حسب النبى.

وجاء فى أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، كما دونته سجلات النيابة العامة، القضية ‏رقم ‏‏15198 لسنة 2021 جنايات مركز شربين، والمقيدة برقم 1859 لسنة 2021 كلى شمال ‏المنصورة، أن المتهمين الـ7 وهم كلًا من: «أحمد.ف.ح 27 سنة، محبوس من قرية ‏ديمشلت دكرنس، ومحمد.أ.ر. 26 سنة، محبوس من دكرنس، ومحمود.م.ع. محبوس، ‏وطلعت.ع.أ 27 سنة، محبوس‏‎ ‎نجار موبيليا مقيم ديمشلت مركز دكرنس، وجيه م. ‏م.، السيد.س.ا. والسيد.ف.ح. هاربين».‏

وذلك لأن المتهمين من الأول حتى السادس قتلوا المجنى عليه محمد محمود عطية ‏محمود متولى عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا ‏النية، على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية 3 بنادق آلية بحوزة المتهمين من الأول حتى ‏الثالث، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سالفًا تواجده به، بدائرة مركز شربين، مستقلين ‏3 دراجات نارية قيادة المتهمين من ‏الرابع حتى السادس، وفى سبيل اتمامهم جريمتهم محل ‏الاتهام الثاني، وما أن وطأت أقدامهم مكان ‏الواقعة، حيث تصادف وجود المجنى عليه حتى ‏ترجل المتهمون من الأول حتى الثالث مشهرين أسلحتهم ‏النارية آنفة البيان مطلقين منها صوب ‏المجنى عليه والمتواجدين رفقته، وابلًا من الأعيرة النارية غير ‏آبهين بمستقرها قاصدين من ذلك قتلا، فاستقر إحداها بجسد المجنى عليه مخلفًا بكلا جانبيه، فتحتى ‏دخول و‏خروج، وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع حتى السادس رفقتهم على مسرح الجريمة ‏للشد ‏من أزرهم، محدثين ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص ‏به، والتى ‏أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، مرتضين جميعهم بما يأتيه فعلهم الإجرامى من ‏نتيجة احتمالية بإزهاق ‏روح المجنى عليه.