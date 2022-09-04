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جامعة سوهاج تستجيب لعلاج طفلة مصابة بعيب خلقي نادر في الجمجمة

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:54 م
جامعة سوهاج تستجيب لعلاج طفلة مصابة بعيب خلقي نادر في الجمجمة رئيس الجامعة يستقبل الطفلة
سوهاج - محمود مقبول

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استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج اليوم، والدة الطفلة وبرفقتها ابنتها سلمى سالم البالغة من العمر 7 أشهر، والتى كانت قد ناشدت المسئولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتبني حالة ابنتها، والتي تعاني من عيب خلقي نادر بالجمجمة نتج عنه تدلى الأغشية المخية محتوية على جزء من المخ فى الجهة الخلفية من الجمجمة وشفاه أرنبية.

وأوضح "عبدالخالق"، أنه فور علمه باستغاثة والدة الطفلة لعلاجها، كلف إدارة المستشفى بتشكيل فريق طبى لمناظرة الحالة وإدارة التموين الطبي والصيدليات بالمستشفى الجامعي باستيفاء كافة متطلبات العلاج للطفلة من أدوية ومستلزمات طبية وغيرها، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجها مجاناً على نفقة التأمين الصحي لها، وسرعة توقيع الكشف الطبي وعمل مايلزم من اشعات وفحوص طبية، تمهيداً لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها.

وأضاف حمدي سعد مدير المستشفى، أنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للحالة ومناظرتها من قبل الأطباء بقسم جراحه المخ والاعصاب، و الاطفال ، وقسم جراحة التجميل، وقسم التخدير والرعاية المركزة مضيفاً انه تم حجز الحالة بوحدة العناية الحرجة للأطفال، وإجراء الأشعة المقطعيه لها و الفحوصات وذلك تمهيداً لإجراء الجراحة لها.


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