اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبى.. صور

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:59 م
جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبى.. صور استقبال الطلاب الجدد
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2022 / 2023 لإجراء الكشف الطبي، وذلك تحت رعاية  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة.
 
وأوضح  الدكتور محمود عابد مدير الإدارة الطبية بالجامعة، أنه قد قام بالتسجيل 9370 طالبا وطالبة، وقام بتسديد الرسوم 7069 في بداية الأسبوع الأول، وقد تم الكشف اليوم علي 494 طالبا وطالبة بعد أن قام الطلاب بحجز الكشف الطبي على موقع جامعة حلوان من خلال وحدة الدعم الفني عبر الرابط الآتي :
 
http://app2.helwan.edu.eg/Detmed/
 
 والذي يتم التسجيل من خلاله وملء النماذج، وطباعة استمارة الكشف الطبي بمجرد ظهورها على الصفحة الخاصة به وإحضارها وقت الكشف عليه .
 
وأضاف، أن أيام الكشف الطبي للطالبات هي الأحد والثلاثاء والخميس، أما الطلاب "الإثنين والأربعاء"، ويتم الكشف بمبنى 3، وسيتم في الأيام القادمة الكشف على حوالي 1500 طالب وطالبة يومياً في تخصصات الباطنة والعيون والأسنان، وفق نظم القبول بالكليات.
 
 
 
IMG-20220904-WA0023
توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة حلوان

IMG-20220904-WA0024
جامعة حلوان تستقبل الطلاب الجدد

IMG-20220904-WA0025
جانب من استقبال الطلاب الجدد

IMG-20220904-WA0026
استقبال الطلاب الجدد
 

جامعة حلوان

الكشف الطبى

اخبار مصرية

التعليم العالى

الطلاب الجدد

تنسيق الجامعات 2022



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة