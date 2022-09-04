تعليم بني سويف تحصد 4 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات رياضية وفنية

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى ببنى سويف، فوز الطالب: عبد الرحمن خالد سيد بالمدرسة الثانوية الرياضية "بنين" بإدارة تعليم بنى سويف، بالمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية فى مسابقة العشاري" تجميع نقاط من 10 مسابقات بألعاب القوى يتم من خلالها تحديد الفائزين بالمراكز المختلفة"، والتى أقيمت منافساتها بالمركز الأوليمبى.

كما فاز خالد محمد عبد الهادى، كبير معلمى اللغة العربية بمدرسة فاطمة الزهراء إدارة ببا_ بالمركز الرابع فى مسابقة "المعلم المثقف" ضمن مسابقة المشروع الوطنى للقراءة، وفوز الطالب: منسى إيهاب منسى بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بإدارة ببا بالمركز الرابع فى مسابقة التصوير الفنى، وحصول الطالب: عبدالله محمد عبد العليم، بمدرسة التربية الخاصة بإدارة بنى سويف على المركز الخامس فى مسابقة الأبحاث وتاريخ الفنون والتذوق الفنى.

من جهته هنأ المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم الفائزين من الطلاب والمعلمين والعاملين بالقطاع، على هذا التميز والأداء المشرف، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية التى تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب من خلال المشاركة فى برامج وأنشطة تعير عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.

فيما أعرب محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم، عن تقديره للمحافظ على دعمه المستمر ومتابعته لقطاع التعليم الذى أعطى حافزا للجميع لاستمرار التميز والإنجاز وحصد المراكز الأولى ومتقدمة أهلها للتواجد والتمثيل المشرف لقطاع التعليم بالمحافظة فى جميع المسابقات التى تقام على مستوى الجمهورية، وموجها الشكر لقيادات المديرية وفى مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية منال صالح موجه عام التربية الرياضية إيمان أحمد مصطفى موجه عام التربية الفنية حنان فتحى موجه عام المكتبات، مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.