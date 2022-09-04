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تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط محكمة الزقازيق قبل بدء جلسة قاتل الطالبة سلمى

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:50 ص
تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط محكمة الزقازيق قبل بدء جلسة قاتل الطالبة سلمى تعزيزات أمنية
الشرقية - إيمان مهنى

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شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق، تعزيزات أمنية مكثفة، استعداد لبدء أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة سلمى، حيث تم وضع الحواجز والكردونات، معززة بأفراد شرطة، لتقنين الدخول والخروج للمتردين على محيط المحكمة .

وتنظر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بفتاة الزقازيق، والتي قتلت بعد إصابتها بـ 19 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على يد زميل لها في الجامعة بحسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم اول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

 


محكمة قاتل الطالبة سلمي

جنايات الزقازيق

سلمى

الزقازيق



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